Роскомнадзор заявил о глобальном характере проблем в работе Telegram

Они могут быть связаны со сбоем на инфраструктуре сервиса, отметили в РКН

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram, который носит глобальный характер и, по предварительным данным, связан с проблемами на инфраструктуре сервиса.

"17 апреля с 19:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - добавили в РКН.

Российские пользователи после 19:00 по московскому времени начали сообщать о сбое в работе Telegram. Количество жалоб на сервисе Downdetector достигло нескольких тысяч.