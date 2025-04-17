Аэропорты Астрахани, Владикавказа и Грозного возобновили работу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет рейсов сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 20:28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Астрахани с 18:30, в аэропортах Владикавказа и Грозного с 19:52 по московскому времени.

Согласно данным онлайн-табло из Астрахани на вылет задержан один рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Владикавказа также задерживается на вылет рейс в Москву авиакомпании S7.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. Как сообщалось, в 2024 году его пассажиропоток вырос на 9% по сравнению с 2023 годом - до 841 059 человек.

Аэропорт " Северный " обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран. По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта сократился на 5,4% - до 951 493 человек.

Аэропорт " Владикавказ " - единственный аэропорт Северной Осетии. Пассажиропоток в 2023 году вырос на 15% к уровню 2022 года - до 916 552 человек. Данные за 2024 года пока не раскрывались.