Токаев заявил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Мишустина и Токаева состоялась в рамках визита главы российского правительства в Казахстан. Премьер передал лидеру Казахстана "самые лучшие слова и пожелания" от президента России.

"Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины великой Победы. Я с большим удовольствием принял приглашение", - сказал Токаев.

Он сообщил, что в Казахстане также пройдут памятные мероприятия по случаю этой даты.

"Здесь мы, конечно, тоже запланировали мероприятия, связанные с этой исторической датой. Но мы успеем провести это 7 и 8 числа, и уже после завершения внутренних мероприятий я вылечу в Москву, чтобы принять участие в работе", - сказал президент Казахстана.