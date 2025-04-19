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Пожар произошел на лесоперерабатывающем предприятии в Воткинске

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные борются с огнем на одном из предприятий в городе Воткинске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии в субботу.

Как сообщается, информация о пожаре на лесоперерабатывающем предприятии поступила в 15:13 по Москве.

"Происходит горение кровли одноэтажного здания открытым пламенем по всей площади. Существует угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила более 500 кв. м.

К тушению привлечены 24 специалиста и восемь единиц техники от МЧС России.

Воткинск Удмуртия
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