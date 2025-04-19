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Крупный пожар возник на горе Бештау в Кавказских Минеральных Водах

Крупный пожар возник на горе Бештау в Кавказских Минеральных Водах
Архивное фото
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют ландшафтный пожар на памятнике природы горе Бештау со стороны города Лермонтов на Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край), сообщила глава города Елена Кобзева в своем телеграм-канале.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю в свою очередь сообщила, что всего было зафиксировано четыре очага возгорания. "На данный момент остаются три очага возгорания общей площадью 3 тыс. квадратных метров", - уточнили в пресс-службе.

Памятник природы Бештау - наиболее высокая гора-лакколит Кавказских Минеральных Вод с реликтовыми деревьями и растениями, высотой 1 401 м и диаметром у подножья около 8 км. Расположена в окружении городов Пятигорска, Лермонтова, Железноводска и поселка Иноземцев. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.

Ставропольский край Кавказские Минеральные Воды МЧС Бештау
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