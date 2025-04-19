Возгорание на горе Бештау на Ставрополье ликвидировано

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ландшафтный пожар, возникший в субботу вечером на склоне горы Бештау со стороны города Лермонтова (Ставропольский край), потушен, сообщила глава города Елена Кобзева.

"Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - написала Кобзева в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что краевое ГУ МЧС зафиксировало четыре очага возгорания, площадью более 3 тыс. квадратных метров.

Памятник природы Бештау - наиболее высокая гора-лакколит Кавказских Минеральных Вод с реликтовыми деревьями и растениями, высотой 1 401 м и диаметром у подножья около 8 км. Расположена в окружении городов Пятигорска, Лермонтова, Железноводска и поселка Иноземцев. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.