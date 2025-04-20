Мишустин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению национального единства

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив его усилия, направленные на укрепление национального единства.

"Светлое Христово Воскресение - особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты", - приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

"На протяжении многих веков Русская православная церковь сохраняет духовно-нравственные ценности и культурное наследие нашей страны, собирает воедино Русский мир, неравнодушных людей разных наций, культур и государств. И сегодня под Вашим предстоятельством вносит вклад в укрепление национального единства, межконфессионального мира и согласия. Реализует значимые просветительские, социальные и благотворительные проекты, большое внимание уделяет поддержке института семьи и брака, патриотическому воспитанию детей и молодёжи", - говорится в поздравительном послании.