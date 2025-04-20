Пять детей погибли при пожаре в дачном доме в Астрахани

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пять детей стали жертвами пожара в дачном доме в Кировском районе Астрахани в ночь на воскресенье.

"В 02:09 (01:09 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре дачного дома и хозяйственной постройки по адресу: Кировский район, ул. Ольховская, 29 на площади 65 кв. м. (...) Есть погибшие", - сообщило МЧС РФ по Астраханской области.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что в доме обнаружены тела четырех детей.

Позднее астраханское следственное управление СК России проинформировало об обнаружении тела пятого ребенка, уточнив, что возраст детей от 4 до 11 лет. В сообщении говорится, что "мать погибших детей отсутствовала дома", "решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

В 02:57 (01:57 мск) была объявлена ликвидация открытого горения.

На месте от МЧС России работают пять единиц техники и 11 человек личного состава.