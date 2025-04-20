Путин отметил роль РПЦ в укреплении общественного согласия и взаимопонимания

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщает сайт Кремля.

"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов. В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей", - говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

"И конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", - отмечается в поздравлении.