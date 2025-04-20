Российские космонавты после возвращения с МКС вернулись в Звёздный городок

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Спецборт с командиром экипажа корабля "Союз МС-26" Алексеем Овчининым и бортинженером Иваном Вагнером в воскресенье приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

"С аэродрома космонавты на спецавтобусе ЦПК отправились к комплексу предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звёздном городке, где за состоянием их здоровья будут наблюдать врачи", - сказано в сообщении.

По данным ЦПК, первые недели космонавты проведут под наблюдением врачей в подмосковном Звёздном городке, затем их реабилитацией займутся специалисты одного из санаториев.

В воскресенье корабль "Союз МС-26" расстыковался с Международной космической станцией в 00:57 мск, его спускаемый аппарат приземлился в 04:21 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Экипаж прибыл на станцию 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26". Овчинин завершил третий космический полёт, Вагнер - второй, астронавт NASA Доналд Петтит - четвертый.

Космонавты Овчинин и Вагнер в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли два грузовых корабля "Прогресс МС", а также один пилотируемый "Союз МС-27" и выполнили один выход в открытый космос.