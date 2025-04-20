Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-26" вернулся на Землю с МКС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат "Союза МС-26" с космонавтами "Роскосмоса" Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом на борту приземлился в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Посадка состоялась в 04:21 мск в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

В Росавиации сообщали, что для встречи экипажа задействовано 11 воздушных судов: самолет Ан-26, два самолета Ан-12, а также восемь вертолетов Ми-8.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Ранее в воскресенье корабль "Союз МС-26" расстыковался с модулем "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 00:57 мск.

Экипаж прибыл на станцию 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26". Овчинин завершил третий космический полёт, Вагнер - второй, Петтит - четвертый.

Космонавты Овчинин и Вагнер в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли два грузовых корабля "Прогресс МС", а также один пилотируемый "Союз МС-27" и выполнили один выход в открытый космос.

Астронавт NASA Петтит отправлялся к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

На станции продолжит работать экипаж 73-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.