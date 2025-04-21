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Банкротами в России с начала года стали 136,64 тыс. граждан

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Статус банкрота через суд в первые три месяца 2025 года получили 120 тыс. 993 граждан, в рамках внесудебной процедуры через "Многофункциональные центры" (МФЦ) - 15 тыс. 646 граждан, что соответственно на 34,8% и 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Судебная процедура банкротства доступна гражданам с октября 2015 года, а внесудебная - с сентября 2020 года.

Как правило, граждане сами инициируют собственное судебное банкротство: в 97,1% случаев в первом квартале 2025 года (96,7% в первом квартале 2024 года). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей - 2,3% (годом ранее - 2,9%), ФНС России - 0,6% (0,4%).

В отличие от судебной процедуры банкротство через МФЦ бесплатно, инициировать его может исключительно сам гражданин-должник при соответствии ряду критериев. После их смягчения в ноябре 2023 года, когда доступ к этому механизму в ряде случаев предоставили и получателям социальных выплат, пенсионерам, начался стремительный рост числа внесудебных банкротств.

Ежемесячное количество обращений за процедурой после изменения требований для ее запуска увеличилось практически в 5,5 раз. Однако в последние месяцы прирост остановился: в октябре-декабре 2024 года стартовало 17 тыс. 267 внесудебных процедур, тогда как в январе-марте 2025 года - 15 тыс. 646.

"Спрос как на судебные, так и внесудебные процедуры продолжает расти, но уже умеренными темпами - суммарный их прирост составил 33,5% к такому же периоду 2024 года. Это говорит об определенной зрелости механизмов", - говорит руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Федресурс ФНС России
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