Поиск

Отряд российских кораблей с деловым заходом прибыл в бангладешский порт Читтагонг

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" совершили деловой заход в порт Читтагонг Республики Бангладеш, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

По его информации, корабли прибыли в бангладешский порт накануне.

"В порту Читтагонг командир отряда кораблей ТОФ капитан 1-го ранга Алексей Анциферов встретился с представителями посольства Российской Федерации в Бангладеш и провел официальные встречи с представители Военно-морских сил принимающей стороны", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Для российских моряков спланирована культурная и спортивная программа, информирует флот.

Первый за 50 лет заход кораблей ВМФ России в порт Бангладеш состоялся в ноябре 2023 года и прошел в рамках укрепления партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда в Читтагонг прибыли два больших противолодочных корабля "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.

Тихоокеанский флот Бангладеш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Курск подвергся массированной атаке беспилотников

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Минобрнауки РФ предложило убрать ответы на тесты для иностранцев по русскому языку

Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

Из России выдворят 25 иностранцев-нарушителей, задержанных в московской бане

Суд запретил двум экс-руководителям Международного банка развития выезжать из РФ

Суд запретил двум экс-руководителям Международного банка развития выезжать из РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6189 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });