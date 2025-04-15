Отряд российских кораблей с деловым заходом прибыл в бангладешский порт Читтагонг

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" совершили деловой заход в порт Читтагонг Республики Бангладеш, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

По его информации, корабли прибыли в бангладешский порт накануне.

"В порту Читтагонг командир отряда кораблей ТОФ капитан 1-го ранга Алексей Анциферов встретился с представителями посольства Российской Федерации в Бангладеш и провел официальные встречи с представители Военно-морских сил принимающей стороны", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Для российских моряков спланирована культурная и спортивная программа, информирует флот.

Первый за 50 лет заход кораблей ВМФ России в порт Бангладеш состоялся в ноябре 2023 года и прошел в рамках укрепления партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда в Читтагонг прибыли два больших противолодочных корабля "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.