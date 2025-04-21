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Находящиеся в зоне СВО пожарные и спасатели МЧС наделяются статусом ветерана боевых действий

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Статус ветерана боевых действий с сегодняшнего дня предоставляется сотрудникам МЧС РФ, несущим службу в зоне СВО, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

Ранее изменения в федеральный закон "О ветеранах" внес президент России Владимир Путин.

"С сегодняшнего дня статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий может предоставляться и нашим сотрудникам. Они несут службу в условиях проведения СВО и добросовестно выполняют свой долг", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.

В документе отмечается, что статус будет присваиваться сотрудникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженных провокаций на границе и в приграничных регионах.

"При этом, перечень территорий субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, будет определен правительством", - добавили в МЧС.

МЧС РФ Александр Куренков
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