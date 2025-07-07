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Путин подписал закон о признании ветеранами участников СВО в Донбассе и Новороссии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на участников спецоперации, выполнявших задачи на территориях ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с момента принятия их в состав России. Закон опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает наделение статусом ветеранов боевых действий лиц, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года, имеющих при этом особые заслуги в выполнении этих задач. Это будет распространяться на тех, кто отработал на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев либо был откомандирован досрочно по уважительным причинам.

Кроме того, статус ветерана боевых действий, согласно закону, распространяется на военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, которые в ходе СВО вели работы по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов на указанных территориях.

Владимир Путин Донбасс Новороссия СВО
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