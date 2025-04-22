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Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Киеву при желании вести переговоры с Москвой по вопросу ненанесения ударов по гражданской инфраструктуре необходимо будет предпринять юридические шаги для снятия препятствий к таким контактам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с кем возможно осуществлять подобные контакты, если на Украине формально переговоры с Россией запрещены.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. "Это еще одно повторение такой готовности", - сказал Песков.

Президент РФ накануне не исключил возможность проведения двусторонних переговоров между Россией и Украиной по вопросу ненанесения ударов по гражданской инфраструктуре, при этом отметив, что эта тема требует изучения.

Дмитрий Песков
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