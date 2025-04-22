Мирный житель ранен при атаке украинского беспилотника в Белгородской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранение при атаке украинского дрона в селе Долгое Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Дальнейшая информация о последствиях атаки уточняется. Пострадавшая будет проходить лечение амбулаторно.