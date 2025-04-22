РФ и Оман намерены расширять сотрудничество в рыбном хозяйстве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Оман намерены расширять сотрудничество в сфере рыбного хозяйства.

Как сообщает Росрыболовство, это предусмотрено меморандумом, который был подписан Росрыболовством и министерством сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов султаната в рамках переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом.

Стороны договорились развивать сотрудничество в области сохранения, управления и рационального использования водных биоресурсов, а также противодействия ННН-промыслу (незаконный, несообщаемый, нерегулируемый промысел).

В планах также совместная работа по совершенствованию методов лова и обработки уловов, расширение возможностей по торговле и поставкам рыбной продукции. Еще одним направлением взаимодействия станут научные исследования, подготовка и повышение квалификации кадров для рыбной отрасли.

"Российские ученые готовы оказать помощь в оценке запасов и разработке мер по рациональному использованию рыбных ресурсов. Осуществление экспедиционных исследований с участием российских и оманских специалистов может стать основным направлением научно-технического сотрудничества на ближайшие годы", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, процитированный в сообщении.