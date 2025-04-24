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В Киргизии задержали российского блогера по подозрению в наемничестве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский блогер Виктор Васильев задержан в Киргизии по подозрению в наемничестве, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

"Васильев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество" УК Киргизии. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июня 2025 года", - заявил представитель пресс-службы.

Ранее в четверг киргизские СМИ сообщили о задержании политолога и автора телеграм-канала "Улыбаемся и машем" Виктора Васильева.

В среду пресс-секретарь Первомайского районного суда Бишкека Нурзина Мурзаева сказала "Интерфаксу", что сотрудница Русского дома Наталья Секерина была задержана в Киргизии сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики по подозрению в вербовке наемников. Задержанная была заключена под стражу до 17 июня.

Вместе с Секериной был задержан Сергей Лапушкин, работающий в пресс-службе мэрии города Ош, и еще два человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество" УК Киргизии.

Мурзаева сообщила, что задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

Адвокат одного из задержанных заявил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.

В распространенном позже комментарии представительства Россотрудничества в Киргизии подчеркивается, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

"Мы не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища. Наталья Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника", - отмечается в сообщении.

В представительстве Россотрудничества рассчитывают, что "следствие досконально разберется в сути вопроса".

Согласно УК Киргизии, за наемничество предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Бишкек Киргизия
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