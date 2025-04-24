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87 беспилотников уничтожено за ночь над территорией России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг уничтожили 87 дронов над рядом российских регионов, сообщило Минобороны РФ.

45 дронов сбиты над Крымом, по десять - над территориями Белгородской и Курской областей, восемь - над территорией Воронежской области, по четыре БПЛА уничтожены над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями и два - над территорией Московского региона, говорится в сообщении ведомства.

Вследствие атаки украинского беспилотника на село Пристень Валуйского округа Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. С баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья он был доставлен в Валуйскую ЦРБ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Воронежская область Московский регион Крым
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