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Медведев считает возможным создать в рамках БРИКС альтернативу Гаагскому суду

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев видит возможность проработать в рамках БРИКС концепцию создания альтернативного Гаагскому уголовному суду международно-правового органа.

В статье первого номера за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" Медведев оценил роль МУС, констатировав его полную несостоятельность в выполнении своей главной задачи. Кроме того, в статье Медведев выдвинул ряд идей, в частности и о создании нового международно-правового органа.

"Вполне возможным выглядит и проработка на межрегиональном уровне (например, в рамках БРИКС) концепции создания международно-правового органа, альтернативного Гаагскому уголовному суду. Новый судебный орган БРИКС мог бы подтвердить общее стремление государств, входящих в это объединение, неукоснительно следовать принципам Устава ООН, включая принципы иммунитета глав суверенных государств от какой-либо иностранной юрисдикции и запрета вмешательства во внутренние дела государств, в том числе путем незаконного иностранного инструктирования лидеров оппозиции", - отметил замглавы Совбеза РФ.

Он выразил уверенность, что заинтересованные в справедливости государства найдут возможность создать другой Международный уголовный суд, лишенный изъянов Гаагского суда, который, по его мнению, должен кануть в историю.

"Его учредительный договор должен будет основываться на всех общепризнанных нормах современного международного права, включая и нормы об абсолютном иммунитете высших должностных лиц", - отметил он, добавив, что его юрисдикцию можно будет распространить на преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности, а также на акты терроризма.

Дмитрий Медведев БРИКС МУС
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