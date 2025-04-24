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Минцифры сообщило о старте приема заявок на "Битву роботов"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Прием заявок на участие в третьем сезоне Международного чемпионата "Битва Роботов" начался на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

Заявки на участие можно подать на Госуслугах до 15 мая включительно.

Соревнования будут проводиться в двух категориях: среди взрослых и детей, а общий призовой фонд от генеральных партнёров мероприятия - 6,6 млн руб., сказано в сообщении.

В соревнованиях могут принять участие взрослые с роботами весом до 110 кг и дети от 10 до 17 лет с роботами весом до 1,5 кг.

Отмечается, что роботы и мини-роботы должны соответствовать требованиям регламентов чемпионата. В частности, в каждой команде может быть до 5 человек.

Планируется, что по итогам рассмотрения заявок будут отобраны 64 команды на "Битву роботов", то есть среди взрослых, а также 32 команды на "Битву мини-роботов".

"Битва Роботов" - ежегодное международное соревнование: команды создают боевых роботов, а затем проверяют их способности на специальном ринге. Победителя определяет жюри.

Минцифры
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