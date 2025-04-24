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Что произошло за день: четверг, 24 апреля

Приговор генералу Попову, дедлайн Трампа по украинскому урегулированию, обострение ситуации после теракта в Индии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов приговорен к пяти годам колонии. Он признан виновным в особо крупном хищении и лишен воинского звания. Попову отказано в направлении в зону проведения специальной военной операции.

- Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву. Он также сообщил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса.

- Индия может объявить об отмене перемирия с Пакистаном, утверждают СМИ. Власти Индии прекращают действие выданных пакистанцам виз после теракта на севере Индии 22 апреля. В свою очередь Пакистан признал недействительными все визы, выданные гражданам Индии, и закрыл воздушное пространство над страной для всех индийских авиакомпаний.

- Обсуждается вопрос возвращения платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Возвращение платежных систем Visa и Mastercard, по его мнению, возможно только в контексте общего снятия санкций.

- ФСБ нейтрализовала двух боевиков, готовивших теракт с БПЛА на нефтехимическом объекте. Двое уроженцев Средней Азии готовили атаку по заданию украинского куратора.

- Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье. Ее выявили у 40-летнего мужчины, вернувшегося из Индии. У контактировавших с пациентом симптомов холеры не обнаружено.

- В Киргизии задержали российского блогера по подозрению в наемничестве. Задержанный - автор телеграм-канала "Улыбаемся и машем" Виктор Васильев.

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