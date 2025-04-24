Пакистан ответил Дели прекращением действия виз, выданных гражданам Индии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пакистан признал недействительными все визы, выданные гражданам Индии, закрыл воздушное пространство над страной для всех индийских авиакомпаний и приостановил всю торговлю с Индией, сообщает Associated Press.

Эти меры стали ответом на решение Индии признать недействительными с 27 апреля все визы, выданные пакистанцам.

Индия после теракта в Джамму и Кашмире ввела ряд мер против Пакистана. В частности, власти страны приняли решение приостановить действие Договора о водах Инда, регулирующего использование ряда рек двумя странами. Пакистанские власти отметили, что любая попытка остановить или перенаправить воду, принадлежащую Пакистану, будет рассматриваться как акт агрессии.

Индийские власти приняли такие меры после теракта на севере Индии 22 апреля. В городе Пахалгам, в месте большого скопления туристов, предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. Погибли 28 человек.

Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них - три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан.