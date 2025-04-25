ВТБ в I квартале увеличил корпоративные кредиты на 2%, сократил розничные на 2,3%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Корпоративный кредитный портфель ВТБ в первом квартале 2025 года вырос на 2%, до 16,3 трлн рублей, кредиты физлицам, наоборот, показали сокращение на 2,3%, до 7,6 трлн рублей, свидетельствует отчетность группы по МСФО.

Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 2% с начала года, достигнув 3,9 трлн рублей, или 16% совокупного кредитного портфеля группы.

Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ на конец марта составил 23,9 трлн рублей, увеличившись на 0,6%.

Доля розницы в совокупном кредитном портфеле ВТБ с начала года снизилась до 32% с 33%.

Совокупные средства клиентов группы за квартал сократились на 2,6%, до 26,2 трлн рублей. Объем средств физлиц увеличился с начала года на 2,3%, до 13,3 трлн рублей. Средства юрлиц сократились в результате проведения налоговых платежей в бюджет в последнюю декаду марта на 7,2%, до 12,9 трлн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года норматив норматив достаточности капитала группы Н20.0 (общий) составил 9,9% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 9%), Н20.1 (базовый) - 6,4% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 5,5%), Н20.2 (основной) - 8,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 7%).