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Что случилось этой ночью: суббота, 26 апреля

Трамп заявил о согласовании сделки по Украине, Белоусов посетил командный пункт группировки "Курск", 49 украинских БПЛА сбито за ночь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU -Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп заявил, что основные положения сделки по Украине согласованы. "Удачный день в переговорах и встречах с Россией и Украиной. Они очень близки к заключению сделки, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне", - написал он в соцсети Truth Social.

- Андрей Белоусов провел совещание в командном пункте группировки "Курск". Министр обороны РФ высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки на курском направлении и вручил военнослужащим государственные награды.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 49 беспилотников ВСУ над Курской, Белгородской, Ростовской, Липецкой областями и Крымом.

- Вашингтон сократил помощь Киеву в сфере кибербезопасности, сообщает Bloomberg. Соединенные Штаты аннулировали или приостановили контракты специалистов, на Украину не поставлено соответствующее оборудование.

- Трамп назвал маловероятным продление моратория на ввозные пошлины еще на 90 дней. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что не снизит тарифы для Китая, если Пекин не предложит "что-то существенное" взамен.

- Холодная погода прогнозируется в Москве в последние пять дней апреля. Самым холодным днем станет воскресенье, когда температура не поднимется выше плюс 8 градусов, возможен мокрый снег.

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