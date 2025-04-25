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В Белгородской области после атаки БПЛА повреждены предприятие и соцобъект

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников ВСУ в нескольких населенных пунктах региона.

"В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие - повреждена кровля одного из зданий", - написал Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

В Шебекинском округе, по информации губернатора, на участке автодороги Зиборовка - Никольское при ударе беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома - в доме выбиты окна, повреждены крыша, надворная постройка и забор. Кроме того, в рядом стоящем доме осколками посечен забор.

В Краснояружском районе при атаке дрона повреждена кровля социального объекта.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи - службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ, сообщил глава региона.

По его данным, в селе Мощеное в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение - в доме выбиты окна, также повреждены хозпостройки, легковой автомобиль и газовая труба. Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово, в результате чего загорелся частный дом и трава у второго дома. Пожарными расчетами и жителями возгорания ликвидированы. В селе еще одним дроном атакован объект торговли - повреждены остекление, крыша и фасад здания и осколками посечён легковой автомобиль.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Белгородская область ВСУ беспилотники
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