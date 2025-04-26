Герасимов заявил о создании зоны безопасности в Сумской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о создании зоны безопасности в приграничных районах Сумской области.

"В соответствии с вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины", - доложил он в субботу президенту России Владимиру Путину.

Герасимов сообщил, что в настоящий момент взяты под контроль четыре населенных пункта Сумской области. "Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", - сказал начальник Генштаба РФ.