Герасимов сообщил о разминировании 19 населенных пунктов Курской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Разминирование территории и поиск одиночных украинских военных ведется сейчас в Курской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения", - сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину в субботу.

"Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями группировки "Север" и Международного противоминного центра Военной инженерной академии проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов", - отметил начальник Генштаба.

По его данным, полностью проверено и очищено 19 населенных пунктов, к работе привлечено более 1 тыс. человек.