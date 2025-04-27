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Песков отметил, что в позиции США по Украине есть элементы, совпадающие с мнением РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Работа, связанная с переговорами России и США по Украине, не может осуществляться публично, но есть много элементов, которые совпадают с российской позицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе России, отметил, что работа, связанная с переговорами по Украине, продолжается, но не стал говорить о каких-то предварительных условиях. "Работа эта не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал он.

Реагируя на то, что с российской позицией совпадает другое заявление Трампа о том, что причиной конфликта стал возможный процесс вступления Украины в НАТО, Песков сказал: "Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией".

США Украина Дональда Трамп Дмитрий Песков
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