Рубио заявил, что США привержены дипломатии в урегулировании ситуации на Украине

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне делают ставку на дипломатию в урегулировании конфликта на Украине, поэтому стараются избегать усиления санкционного давления на Россию, заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы все еще надеемся увидеть, что наши дипломатические усилия принесут плоды, что мы сможем сблизить две стороны. Если мы прибегнем к этому (к санкциям), это послужит лишь отдалению сторон, а мы не хотим, чтобы это произошло", - сказал он.

По его словам, американская сторона продолжает предпринимать усилия по сближению сторон в рамках украинского урегулирования, однако ситуация все еще остается сложной. "Поводы для оптимизма есть, но нам следует оставаться реалистами", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что ближайшая неделя станет особенно важной, поскольку Вашингтону придется принять решение, продолжать ли посреднические усилия или сконцентрироваться на других более важных вопросах.

"Мы продолжаем пытаться сблизить обе стороны, они стали ближе, но в недостаточной мере. Мы должны решить, продолжать ли нам тратить время на посредничество. Это будет очень важная неделя, когда предстоит оценить ситуацию, насколько стороны близки друг другу, продолжать ли нам участвовать или сфокусироваться на других вопросах, которые также важны для нас", - добавил Рубио.