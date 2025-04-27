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РФ отправит в Иран два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 для борьбы с пожаром

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия окажет Ирану помощь в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение направить два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 в иранский портовой город Бендер-Аббас для тушения пожара", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в российском посольстве в Иране, "в ответ на обращение иранских партнеров Президентом России В. В. Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами, для помощи в тушении пожара в порту Шахид Раджаи".

"Желаем нашим спасателям вместе с иранскими коллегами обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства в воскресенье.

В субботу в порту иранского города Бендер-Аббас произошел сильный взрыв. Агентство Mehr отмечает со ссылкой на источники, что взорвалась цистерна с горючим. По сообщениям иранских СМИ, число погибших превысило 20 человек, несколько сотен получили ранения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с жертвами взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, а также заявил о готовности оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в послании Путина верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

Иран
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