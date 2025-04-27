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Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Игната Кузина - обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в воскресенье.

"В отношении Кузина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в суде, Кузин арестован до 25 июня.

Ему предъявлено обвинение по статьям о террористическом акте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Фигурант полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте, сообщили ранее в СКР.

Утром 25 апреля в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент замначальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ Москалик погиб.

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

На следующий день в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в преступлении - агента украинских спецслужб, имеющего вид на жительство на Украине, 42-летнего Игната Кузина.

По данным СКР, Кузин приехал в РФ в сентябре 2023 и поселился в московском регионе. В сентябре 2024 года по заданию куратора из Службы безопасности Украины он начал подготовку к нападению на Москалика.

Теракт, как установило следствие, был совершен с помощью взрывного устройства, установленного в заранее припаркованном Кузиным около подъезда Москалика автомобиле и удаленно приведенного в действие украинскими спецслужбами.

Сам Кузин скрылся за два дня до теракта - 23 апреля, после того, как он закончил подготовку к нему. За совершенное преступление ему было обещано вознаграждение в $18 тыс., выяснило следствие.

Ярослав Москалик Игнат Кузин
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