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Мурашко заявил, что в РФ преодолели отток медицинских кадров, фиксировавшийся в пандемию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России удалось переломить стойкий тренд оттока медицинских кадров, который фиксировался в пандемию коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Работники сферы здравоохранения - в 2020 году в связи с пандемией мы имели большое количество оттока, особенно по врачам старшего возраста, и нам удалось сейчас переломить этот стойкий тренд", - сказал Мурашко в понедельник на заседании Совета законодателей РФ.

По его словам, более 6,5 тыс. новых врачей пришли в специальность. При этом треть врачей в отрасли - моложе 36 лет.

"По среднему медицинскому образованию пока ситуация не выправилась, но здесь есть и объективные вещи, когда мы стали использовать большее количество роботизированных систем, особенно в лабораториях, где потребность в таком количестве персонала сегодня не востребована", - отметил министр.

Мурашко сообщил, что в 2024 году по сравнению с 2019 годом отмечен прирост обеспеченности врачами. "Но самое главное - это те наиболее болезненные точки, это Дальневосточный федеральный округ, Арктическая зона, и объем врачебного персонала в государственных медицинских организациях (там) увеличился, и сегодня эта тенденция продолжается", - сказал глава Минздрава.

При этом ситуация в регионах, по словам Мурашко, сильно отличается. "41 субъект - это выше среднероссийского (показателя) и 48 - ниже среднероссийского. Но еще и внутри субъектов есть разница, потому что есть районы, в которых обеспеченность врачами и сестрами лучше, и есть районы внутри субъекта, где ситуация достаточно критичная", - отметил Мурашко.

Министр сообщил, что в амбулаторном звене, поскольку систему первичной помощи модернизировали, ситуация существенно улучшилась, и дефицит кадров сократился на 31%.

В феврале текущего года Мурашко сообщил, что дефицит врачей в России составляет почти 23,3 тыс.; по среднему медицинском персоналу - 63,5 тыс. человек.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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