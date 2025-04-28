Песков назвал объявленное ко Дню Победы перемирие жестом доброй воли президента

Дмитрий Песков Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая демонстрирует добрую волю Москвы и готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это - проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования", - сказал он журналистам.

Песков также отметил, что Россия обменивалась информацией с США по существующим каналам связи по вопросу перемирия в дни 80-летия Победы.

"У нас идет обмен информацией по существующим каналам связи", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос "Интерфакса".