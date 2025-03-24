2025 год может войти в пятерку самых теплых лет в истории метеонаблюдений

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - 2025 год может войти в пятерку самых теплых годов за историю метеонаблюдений, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что 2024 год стал самым теплым в истории наблюдений, а средняя температура на 1,5 градуса превысила температуру в доиндустриальный период (период 1850-1900 годов, относительно средней температуры которого измеряются изменения глобальной температуры).