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В Гидрометцентре разрешили московским дачникам высаживать рассаду с 3-4 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Приступать к высаживанию рассады на загородных участках в московском регионе можно с 3-4 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первого и второго, наверное, еще рановато (...). В ночь на 1 мая температура около нуля. Начиная с субботы и воскресенья (...), вполне можно", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

При этом, он отметил, что даже небольшие заморозки, которые могут быть в мае, не повредят растениям.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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