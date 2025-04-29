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Поезд Москва - Минск опаздывает более чем на два часа из-за повреждения контактной сети

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU Белорусская железная дорога проинформировала о повреждении контактной сети на одном из участков, по этой причине поезд 717 Москва - Минск следует с опозданием 2 часа 10 минут.

"По причине данного инцидента поезда №864 Минск-Орша, №717 Москва-Минск и №6014 Минск-Орша прибудут на конечные станции ориентировочно с задержкой 2 часа 30 минут, 2 часа 10 минут и 50 минут соответственно", - говорится в сообщении.

В БЖД отметили, что повреждение сети произошло при пересечении железнодорожного переезда автомобилем МАЗ с манипулятором на 668-м километре перегона Новосады-Борисов.

На месте происшествия работает ремонтная бригада, добавили в БЖД.

Белорусская железная дорога заверила, что принимает оперативные меры по вводу поездов в график.

Минск Москва Белорусская железная дорога Белоруссия
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