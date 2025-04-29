В РСТ допустили рост турпотока из РФ во Вьетнам в три раза в 2025 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Турпоток из России во Вьетнам может вырасти втрое в 2025 году за счет отложенного спроса и появления прямой чартерной и расширения регулярной перевозки, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Важно, что прямая туристическая перевозка представлена сейчас более чем из 10 российских городов. Это точно даст толчок спросу, тем более что за прошлый год даже на стыковочных рейсах поток из России вырос почти вдвое. Имеет значение также возобновление рейсов вьетнамского авиаперевозчика. Думаю, что Вьетнам в этом году вполне может составить конкуренцию Таиланду", - цитирует его пресс-служба РСТ.

"По крайней мере, насколько я знаю, некоторые туроператоры поставили во Вьетнам больше самолетов, чем в Таиланд. И хотя турпотоки на этих направлениях несопоставимы, так как Таиланд принимает уже порядка 2 млн россиян, у Вьетнама есть шансы нарастить турпоток до 600-700 тыс. туристов", - добавил Горин.

Как напомнили в объединении, в 2024 году, несмотря на нехватку прямых и чартерных рейсов, во Вьетнам прибыли 232,3 тыс. россиян, что почти на 85% больше, чем годом ранее.

"В 2025 году прямое сообщение между нашими странами заметно расширилось. Прямые рейсы между Россией и Вьетнамом возобновились зимой 2024 года. Кроме рейсов в Хошимин, "Аэрофлот" с марта 2025 года начал летать в аэропорт Камрань (Нячанг). Авиакомпания "ИрАэро" соединила Иркутск с Фукуоком, Ханоем и Нячангом", - говорится в сообщении.

"Затем запустили чартерные рейсы "Анекс" на AZUR air и "Пегас Туристик" на "Икар". В мае запустить рейс Ханой - Москва планирует национальный перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines. Больше всего рейсов ставится на курорт Нячанг. Этот прибрежный город с хорошо развитой туристической инфраструктурой в провинции Кханьхоа уже давно стал излюбленным местом российских туристов, на долю которого приходится до 50% всего потока из нашей страны", - сообщает пресс-служба.

Так, в середине марта возобновились чартерные рейсы AZUR air в аэропорт Камрань из 12 городов России, том числе из Москвы, Владивостока, Барнаула и Иркутска. Ожидается, что частота рейсов увеличится с 12 в месяц в марте 2025 года до 50-55 в апреле-июне и до 90-100 к июлю.

18 апреля в международном аэропорту Камрань приземлился первый рейс авиакомпании "Икар". Эти рейсы будут выполняться из разных городов России, включая Екатеринбург, Санкт-Петербург и Красноярск. В месяц на них будут прилетать около 2,5 тыс. туристов из России.

В мае стартует летняя чартерная программа в Нячанг туроператора Fun&Sun, рассчитанная до октября. Рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска будут выполняться на самолетах Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings. Время в пути составит от 7 до 10,5 часов в зависимости от города вылета.

"В 2019 году Нячанг посетили более 460 тыс. российских туристов. В 2024 году турпоток составил 105 тыс. человек, около 23% от допандемийного уровня. Но с расширением перевозки только за первые три месяца 2025 года в эту провинцию приехало более 49 тыс. российских туристов. Сейчас местный турбизнес возлагает большие надежды на чартерные программы из России", - говорится в сообщении.

По данным Главного статистического управления Вьетнама, которые приводит пресс-служба РСТ, за три месяца 2025 года страна приняла более 6 млн иностранных туристов, это самый высокий показатель за квартал за всю историю туризма в этой стране. Крупнейшим для Вьетнама въездным рынком с почти 1,6 млн туристов в первом квартале 2025 года стал Китай, на втором месте - Южная Корея (1,3 млн), за ней следуют Тайвань, Япония, Камбоджа, Индия, США и Австралия. Россия замыкает топ-10 самых активных рынков.