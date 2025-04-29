В ГД пообещали реализовать предложения о наказании за разрушение памятников погибшим в ВОВ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин заявил, что будет сделано все для реализации законодательных предложений участников международного форума "Великое наследие - общее будущее" по сохранению исторической памяти.

"Мы со своей стороны обобщим все законодательные предложения, чтобы постараться реализовать на практике решения, которые позволят нам не только защитить историческую память, но и сделать все, чтобы были наказаны те, кто рушат мемориалы, надгробия, топчутся на могилах наших дедушек, прадедушек, тех, кто погиб, защищая мир от коричневой чумы", - сказал Володин на пленарном заседании.

Он поблагодарил за сохранение исторической памяти президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также глав стран-участников форума "Великое наследие - общее будущее".

Представители 20 государств, в том числе европейских, принимают во вторник участие в работе Международного форума в Волгограде.