Кишечная инфекция выявлена у более чем 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Более 100 человек, пользовавшихся услугами теплохода "Михаил Булгаков" с 19 мая, обратились за медицинской помощью с кишечной инфекцией, по результатам проведенных исследований было установлено, что у заболевших норовирус, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

"На круизном лайнере "Михаил Булгаков", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 19.05.2025 по 28.05.2025 за медицинской помощью обратились более 100 человек. При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор "после получения информации о случаях острой кишечной инфекции у пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" незамедлительно начал комплекс противоэпидемических мероприятий", в ходе которых были выявлены "грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также ряд работников без личных медицинских книжек". При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена, уточнили в ведомстве.

"Все заболевшие изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет. Ведётся работа по выявлению контактных лиц", - добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами. Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага.