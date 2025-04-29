Житель Калининградской области осужден по обвинению в шпионаже и госизмене

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Житель Калининградской области осужден за государственную измену и шпионаж для службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба областного суда.

Суд признал его виновным по статье 275.1 УК (государственная измена).

Суд установил, с февраля 2022 года и по август 2023 года мужчина сотрудничал с представителем Службы безопасности Украины в Telegram. Он передавал СБУ сведения о частичной мобилизации, общественно-политической обстановке, уровне экономической и продовольственной безопасности Калининградской области. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Калининградской области.

После задержания мужчина заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил все его условия.

Подсудимый приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.