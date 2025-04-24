Житель Курганской области получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Курганский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, местному жителю, за передачу украинской военной разведке сведений о российских военнослужащих в зоне СВО, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

Подсудимый приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

"Завербованный украинской военной разведкой осужденный за денежное вознаграждение передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих одной из войсковых частей Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО, а также об участии в ее проведении нескольких военнослужащих с их персональными данными", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, информацию обвиняемый знал в силу выполнения служебных обязанностей в период прохождения военной службы по призыву в данном дивизионе, а также в последующем от военнослужащих той же войсковой части, с которыми поддерживал связь после демобилизации.

Отмечается, что сведения являлась актуальными и могли нанести ущерб обороноспособности государства.

Бывший сотрудник правоохранительных органов, житель курганского Катайска, был задержан сотрудниками УФСБ в августе 2024 года по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Приговор вступил в законную силу.