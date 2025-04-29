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Минтруд предложил дать бойцам ЧВК такие же пенсионные права, как и другим участникам СВО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд подготовил изменения в закон о государственном пенсионном обеспечении, которые уравнивают в пенсионных правах граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам в ходе специальной военной операции, с другими участниками СВО.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое должно завершиться 13 мая.

"Минтрудом подготовлен законопроект, который предусматривает предоставление участникам частных военных компаний права на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы. В результате в части пенсионного обеспечения они будут приравнены к другим участникам СВО, а также ополченцам Донбасса", - сообщила пресс-служба министерства.

"Участники ЧВК, которые стали инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных на СВО, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в общем порядке", - напомнили в ведомстве.

"В то же время другие участники СВО - служащие по призыву или контракту, а также добровольцы - в случае получения инвалидности на СВО имеют право на две пенсии - по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет). В настоящее время Госдумой рассматривается распространение аналогичной нормы и в отношении ополченцев Донбасса. Минтрудом предлагается распространить эту норму и на лиц, заключивших контракт с частными военными компаниями", - поясняет министерство.

В результате, отметили в Минтруде, "участники частных военных компаний после принятия закона получат право на пенсию по инвалидности по военной травме, а также на получение пенсии по старости или пенсии за выслугу лет".

"Напомним, что инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины", - говорится в сообщении.

Минтруд Донбасс ЧВК СВО Госдума
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