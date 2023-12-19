Минобороны сообщило о дополнительных мерах соцподдержки военных

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - По инициативе Минобороны РФ приняты нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные меры социальной поддержки, в том числе индексацию денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и гражданам, призванным по мобилизации, заявил во вторник первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

По данным ведомства, в ходе закрытой части расширенного заседания коллегии Минобороны РФ во вторник Цаликов сообщил, что уровень денежного содержания в период участия военнослужащих в специальной военной операции (СВО) выравнен и составляет от 210 тыс. рублей в месяц и выше.

"В качестве предоставления дополнительных мер социальной поддержки всем участникам СВО также установлены выплаты за выполнение задач в районах непосредственного соприкосновения с противником, а также за уничтожение или захват вооружения и военной техники", - цитируют Цаликова в Минобороны РФ.

"Решен вопрос с социальными гарантиями участвующих в СВО военных пенсионеров. При заключении контракта и мобилизации помимо денежного довольствия они получают 100-процентную компенсацию пенсии", - заявил Цаликов.