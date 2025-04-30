34 дрона нейтрализовано за ночь над пятью регионами России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на среду подавили и уничтожили 34 беспилотника над Курской, Брянской, Орловской, Владимирской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 - над территорией Курской области, восемь БпЛА - над территорией Брянской области, семь - над территорией Орловской области, три - над территорией Владимирской области, один - над территорией Белгородской области.", - говорится в сообщении.

Падение обломков БПЛА стало причиной пожара в складском помещении в Муроме, ранее сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.