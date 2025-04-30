В Кремле заявили, что все каналы, необходимые для диалога с США, восстановлены

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Прямой диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть установлен при необходимости, такие контакты всегда эффективны и помогают сгладить шероховатости, возникающие на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"При необходимости этот прямой контакт будет установлен. Мы имеем все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены, поэтому процесс продолжается", - сказал он, комментируя сообщения американских СМИ о том, что переговоры по Украине зашли в тупик и необходим прямой контакт Путина и Трампа.

По словам Пескова, "прямой контакт на высшем уровне всегда эффективен и всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем, экспертном уровне".