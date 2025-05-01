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Вашингтон и Киев создадут инвестиционный фонд по восстановлению Украины

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "США и Украина подписали 30 апреля соглашение о создании совместного инвестиционного фонда по восстановлению (Украины)", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что целью будут совместные инвестиции с целью "ускорить экономическое восстановление Украины".

"Это соглашение ясно сигнализирует России, что администрация Трампа нацелена на процесс мирного урегулирования, который будет опираться в долгосрочной перспективе на свободную, суверенную и процветающую Украину", - подчеркнули в американском Минфине.

В свою очередь, Bloomberg поясняет со ссылкой на источники, что соглашение даст США привилегированный доступ к проектам, связанным с природными ресурсами на Украине. Речь идет, в частности, о нефти, газе, графите, алюминии.

Предполагается, что доходы от проектов будут перечисляться в создаваемый инвестиционный фонд, который будет контролировать Вашингтон. Американская сторона полагает, что доходы от работы фонда позволят в какой-то степени компенсировать затраты на оказанную Киеву военную помощь.

В соглашении, по данным Bloomberg, также говорится, что достигнутые договоренности с США не должны быть препятствием для стремления Украины вступить в ЕС.

Минфин США Киев Трамп
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