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Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Киевом без условий

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Как сообщалось, Путин в минувшую пятницу провел встречу с Уиткоффом. Это уже четвертая встреча главы российского государства и спецпосланника президента США.


Владимир Путин США Стив Уиткофф Украина Дмитрий Песков
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