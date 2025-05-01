Министр просвещения РФ поддержал идею введения звания «Заслуженный просветитель»

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Введение звания "Заслуженный просветитель" станет важным шагом в укреплении статуса педагога-лектора, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр прокомментировал предложение учредить в России звание "Заслуженный просветитель". Инициативу также ранее поддержал президент РФ Владимир Путин, он назвал идею ввести звание "Заслуженный просветитель" хорошей.

"Педагоги-лекторы не просто передают знания - они воспитывают будущее нашей страны, формируют важнейшие ценности. Эта награда станет еще одним свидетельством уважения к их самоотверженному труду. Уверен, что звание "Заслуженный просветитель" будет востребовано в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших лекторов в развитие образования России", - цитирует Кравцова пресс-служба Минпросвещения РФ.